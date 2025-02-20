Мухаммад Мокаев ответил, нацелен ли он на возвращение в UFC

Бывший боец UFC, а ныне представитель Brave FC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев верит, что в скором времени вернётся в североамериканскую лигу.

«Недавно мне поступило предложение от PFL выступить на их турнире в легчайшем весе. Я отказался, поскольку, при всём уважении к PFL, моя мечта — стать лучшим в мире и драться в UFC.

Если бы руководство UFC официально заявило, что я никогда больше не стану выступать в их лиге, то принял бы предложение PFL. Просто начал бы новый путь и преследовал другую цель. Шанс на моё возвращение есть. Верю, что вернусь в UFC. Моя мечта — стать лучшим в мире [и вернуться в UFC]», — сказал Мокаев в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.