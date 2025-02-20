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Мухаммад Мокаев назвал вероятную причину своего увольнения из UFC

Мухаммад Мокаев назвал вероятную причину своего увольнения из UFC
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Бывший боец UFC, а ныне представитель Brave FC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о своём увольнении из североамериканского промоушена.

«До сих пор не понимаю ситуацию между мной и руководством UFC. Конечно, у меня были разборки с Манелом Капе в отеле и прочее, но я действительно не знаю [из-за чего меня уволили]. Может быть, между моей командой и UFC возникло недопонимание. Люди говорили, что я вёл переговоры с PFL, чего никогда не делал. Может быть, матчмейкеры посчитали мой стиль не таким захватывающим, как они хотели видеть», — сказал Мокаев в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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