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Артур Бетербиев назвал упражнение Александра Усика, которое включил в свою подготовку

Артур Бетербиев назвал упражнение Александра Усика, которое включил в свою подготовку
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев рассказал, что начал жонглировать теннисными мячиками для улучшения координации после того, как увидел, что это делает бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик.

«Я видел, как теннисными мячами жонглирует Усик, поэтому подумал, что стоит попробовать это выполнить. Оно хорошо влияет на координацию», — приводит слова Бетербиева портал Daily Mail.

Напомним, следующий поединок Артур проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником будет бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO соотечественник Дмитрий Бивол.

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