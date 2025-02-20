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Магомед Анкалаев вместе с Александром Волковым отрабатывают техники в грэпплинге

Магомед Анкалаев вместе с Александром Волковым отрабатывают техники в грэпплинге
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев вместе с топовым бойцом UFC, который выступает в тяжёлом весе (до 120 кг), соотечественником Александром Волковым отрабатывают техники в грэпплинге.

Напомним, следующий бой, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Анкалаев проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры. Их поединок станет главным событием ивента.

В последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с сербско-австрийским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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