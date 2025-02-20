Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мой брат из Дагестана». Игрок ФК «Реал» Рюдигер — об Умаре Нурмагомедове

«Мой брат из Дагестана». Игрок ФК «Реал» Рюдигер — об Умаре Нурмагомедове
Комментарии

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался в адрес бывшего претендента на чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянина Умара Нурмагомедова.

Фото: Страница Рюдигера в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Умар разделил октагон с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для российского спортсмена это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Умар Нурмагомедов встретился с Килианом Мбаппе и Лукой Модричем.

Материалы по теме
Фото
Умар Нурмагомедов встретился с Килианом Мбаппе и Лукой Модричем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android