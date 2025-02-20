«Мой брат из Дагестана». Игрок ФК «Реал» Рюдигер — об Умаре Нурмагомедове

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался в адрес бывшего претендента на чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянина Умара Нурмагомедова.

Фото: Страница Рюдигера в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Умар разделил октагон с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для российского спортсмена это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Умар Нурмагомедов встретился с Килианом Мбаппе и Лукой Модричем.