Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волкановски высказался в адрес Диего Лопеса после анонса их титульного боя

Александр Волкановски высказался в адрес Диего Лопеса после анонса их титульного боя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался в адрес топового бразильского бойца Диего Лопеса после анонса их боя, который состоится на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США). На кону будет стоять вакантный титул UFC в полулёгком весе.

«Диего, безусловно, опасный парень. С нетерпением жду этого боя и волнуюсь. Чувствую себя прекрасно, и дальше мне будет становиться только лучше, так что это должно пугать, особенно Лопеса. Ему предстоит тяжёлый, очень тяжёлый бой. Он отличный парень, и я его уважаю. Уверен, что он рассчитывает выйти в октагон и завоевать пояс. Но извини меня, приятель, этого не случится», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Официально
Александр Волкановски и Диего Лопес проведут бой за вакантный чемпионский титул UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android