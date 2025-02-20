Александр Волкановски высказался в адрес Диего Лопеса после анонса их титульного боя

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался в адрес топового бразильского бойца Диего Лопеса после анонса их боя, который состоится на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США). На кону будет стоять вакантный титул UFC в полулёгком весе.

«Диего, безусловно, опасный парень. С нетерпением жду этого боя и волнуюсь. Чувствую себя прекрасно, и дальше мне будет становиться только лучше, так что это должно пугать, особенно Лопеса. Ему предстоит тяжёлый, очень тяжёлый бой. Он отличный парень, и я его уважаю. Уверен, что он рассчитывает выйти в октагон и завоевать пояс. Но извини меня, приятель, этого не случится», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.