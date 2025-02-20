Алексей Тищенко поделился прогнозом на реванш Бивола и Бетербиева

Двукратный олимпийский чемпион по боксу, россиянин Алексей Тищенко поделился прогнозом на реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, непобеждённым Артуром Бетербиевым и бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. Бой между спортсменами состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Как и в первый раз, ожидаю, что бой будет достаточно конкурентным, ровным и трудным для подсчёта очков. Единственное, Бивол должен сделать вывод после первого боя, что нужно быть активнее на протяжении всего поединка, чтобы заработать победу. Надеюсь, он сделает работу над ошибками и во втором бою будет активнее действовать. Сможет ли победить при этом? Не знаю, бой покажет. Тут 50 на 50», — сказал Тищенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.