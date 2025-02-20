Тищенко: Бетербиев, может, ещё не осознал до конца, что он чемпион со всеми поясами

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко прокомментировал настрой абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, непобеждённого Артура Бетербиева и бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO Дмитрия Бивола перед реваншем, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Будет ли дополнительное давление на Бетербиева как на чемпиона, защищающего все пояса, и раскрепостится ли Бивол? Отчасти так, наверное, можно сказать. Но, во-первых, с первого боя прошло не так много времени, Бетербиев, может быть, ещё не осознал до конца, что он чемпион со всеми поясами. И то же самое Дмитрий. У него и тогда была мотивация выиграть, и сейчас есть. И у одного, и у второго мотивации достаточно, поэтому думаю, что этот момент окажет минимальное влияние», — сказал Тищенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.