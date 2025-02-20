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Пресс-конференция Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Начало — в 21:00 мск

Пресс-конференция Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Начало — в 21:00 мск
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Сегодня, 20 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится пресс-конференция с участием абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, непобеждённого россиянина Артура Бетербиева и бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO соотечественника Артура Дмитрия Бивола в преддверии их реванша, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Пресс-конференция начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мероприятия.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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