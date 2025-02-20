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Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри встретился с легендарным сэром Алексом Фергюсоном

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри встретился с легендарным сэром Алексом Фергюсоном
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретился с легендарным футбольным тренером, сэром Алексом Фергюсоном.

Фото: Страница Фьюри в социальных сетях

Фьюри последний бой провёл 22 декабря 2024 года. Его соперником был бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик. Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей. Вскоре Тайсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных наставников в истории футбола. Он был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов УЕФА. Фергюсон славился своей способностью строить команды, мотивировать игроков и адаптироваться к изменениям в футболе. Его стиль лидерства и управленческие качества оставили неизгладимый след в данном виде спорта.

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