Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели стердаун в преддверии реванша

Абсолютный непобеждённый чемпион мира по боксу, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев и бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO, соотечественник Бетербиева Дмитрий Бивол провели битву взглядов в преддверии реванша, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и станет главным событием боксёрского вечера.

Фото: Страница Турки Аль аш-Шейха в социальных сетях

Первый поединок Бетербиева и Бивола прошёл также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября. Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.