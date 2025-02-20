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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели стердаун в преддверии реванша

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели стердаун в преддверии реванша
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Абсолютный непобеждённый чемпион мира по боксу, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев и бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBA и IBO, соотечественник Бетербиева Дмитрий Бивол провели битву взглядов в преддверии реванша, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и станет главным событием боксёрского вечера.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Фото: Страница Турки Аль аш-Шейха в социальных сетях

Первый поединок Бетербиева и Бивола прошёл также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября. Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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