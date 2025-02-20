Сонг Ядонг назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Китайский боец смешанных единоборств (ММА) Сонг Ядонг поделился мнением о недавнем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили. Противостояние состоялось на турнире UFC 311 в январе этого года. Нурмагомедов проиграл единогласным решением судей. Это поражение стало для 29-летнего спортсмена первым в профессиональной карьере. Также на его счету 18 побед.

«Это был хороший бой. У Мераба сумасшедшее кардио. Просто безумие. Думаю, главная причина, по которой Умар проиграл бой, заключалась в его руке. Он получил повреждение и не мог идти в грэпплинг», — сказал Ядонг на пресс-конференции.

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