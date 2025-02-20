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Диего Лопес — о титульном бое: не упущу свой шанс

Диего Лопес — о титульном бое: не упущу свой шанс
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Бразильский боец UFC Диего Лопес высказался о поединке с Алексом Волкановски, который состоится на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США). На кону будет стоять вакантный титул UFC в полулёгком весе.

«Я работал последние годы как никто другой. Дрался буквально со всеми, кого мне давали в UFC. Соглашался даже в ситуациях, когда мне это было невыгодно. За два года в UFC я получил шанс завоевать чемпионский пояс. Я не упущу его», — написал Лопес в соцсетях.

Алекс Волкановски свой предыдущий бой провёл 17 февраля 2024 года, проиграв нокаутом грузинскому бойцу Илии Топурии, в этом поединке австралиец утратил чемпионский пояс. Диего Лопес в последний раз выходил в октагон против американца Брайана Ортеги 14 сентября 2024 года и одержал победу единогласным решением судей.

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