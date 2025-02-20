Ядонг: если подерусь с Двалишвили, заставлю его уснуть

Китайский боец смешанных единоборств (ММА) Сонг Ядонг выразил уверенность, что сумеет победить чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили в случае поединка с ним.

«Я действительно верю, что, если подерусь с ним, смогу заставить его уснуть», — сказал Ядонг на пресс-конференции.

В следующем поединке, который состоится на турнире UFC Fight Night 252 23 февраля в Сиэтле (США), Ядонг встретится с американцем Генри Сехудо. Сонг не выступал с марта прошлого года, когда на турнире UFC 299 проиграл единогласным решением экс-чемпиону дивизиона россиянину Петру Яну.

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