Дана Уайт: Рахмонов после восстановления будет первым в очереди на титульный бой

Топовый и непобеждённый боец UFC казах Шавкат Рахмонов останется главным претендентом на титульный поединок. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

«Мы несколько раз пытались организовать поединок между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом. Но сейчас Шавкат получил травму. Как только Рахмонов восстановится от повреждения, он вернётся и станет первым в очереди на титульный бой с победителем поединка Белала и Джека Делла Маддалены», — рассказал Дана Уайт во время пресс-конференции.

Напомним, Рахмонов снялся с боя с Мухаммадом из-за травмы. Поединок между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 11 мая.