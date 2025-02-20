Анонсирован новый поединок Дани Милохина

Популярный российский блогер Даня Милохин узнал имя нового соперника. Им стал представитель Молдавии Василе Жосан, также являющийся блогером. Противостояние запланировано в рамках FEA Championship.

«Готовы ли вы к такому поединку? Даня Милохин и Василе Жосан встретятся на ринге FEA CHAMPIONSHIP за титул FEA REAL BATTLE! Оба уже доказали свою состоятельность на профессиональном ринге: Милохин — одна победа, Жосан — одна победа и одно поражение», — говорится в сообщении FEA Championship.

Фото: FEA Championship

Напомним, 16 февраля прошлого года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Милохин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для россиянина это был дебютный поединок.

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Как Милохин готовился к своему дебюту в единоборствах: