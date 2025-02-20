Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анонсирован новый поединок Дани Милохина

Анонсирован новый поединок Дани Милохина
Комментарии

Популярный российский блогер Даня Милохин узнал имя нового соперника. Им стал представитель Молдавии Василе Жосан, также являющийся блогером. Противостояние запланировано в рамках FEA Championship.

«Готовы ли вы к такому поединку? Даня Милохин и Василе Жосан встретятся на ринге FEA CHAMPIONSHIP за титул FEA REAL BATTLE! Оба уже доказали свою состоятельность на профессиональном ринге: Милохин — одна победа, Жосан — одна победа и одно поражение», — говорится в сообщении FEA Championship.

Фото: FEA Championship

Напомним, 16 февраля прошлого года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) Милохин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для россиянина это был дебютный поединок.

Материалы по теме
Фото
«Дело делается». Дебютировавший в боксе Милохин показал актуальную физическую форму

Как Милохин готовился к своему дебюту в единоборствах:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android