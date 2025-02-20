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Менеджер Махачева сделал заявление о потенциальном бое Ислама и Илии Топурии

Менеджер Махачева сделал заявление о потенциальном бое Ислама и Илии Топурии
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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, дал комментарий по поводу потенциального поединка между его клиентом и Илией Топурией, который недавно перешёл в лёгкий дивизион.

«Топурии нужен претендентский бой с Дастином Порье/Чарльзом Оливейрой, чтобы доказать, что он легитимный легковес. Нам не нужно побеждать ещё одного маленького полулёгковеса. Нам нужен большой бой, который будет иметь смысл для всех. Мы уже дали шанс чемпиону в полулёгком весе, который был лидером долгое время», — написал Магомедов на своей странице в социальных сетях.

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