Okko покажет все турниры Oktagon MMA

Онлайн-кинотеатр Okko покажет все события Oktagon MMA. Сервис и европейский промоушен смешанных единоборств заключили эксклюзивный контракт о сотрудничестве.

В 2025 году Oktagon MMA планирует провести до 15 турниров. Okko начнёт транслировать соревнования уже с ближайшего ивента, который состоится 22 февраля в Чехии. В главном бою вечера сойдутся шестикратный чемпион организации в полусреднем весе Давид Козма и Роберт Пукач. Подробная информация о карде доступна в соцсетях Okko MMA.

Oktagon MMA – один из самых быстрорастущих промоушенов Европы. В ростере организации состоят такие бойцы как Лом-Али Эскиев, Маго Мачаев, Жалгас Жумагулов, Махмуд Мурадов.

Okko в прямом эфире покажет все поединки промоушена, которые также будут доступны в записи. Кроме того, сервис предоставит дополнительный контент в виде обзоров, хайлайтов и аналитики.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «Oktagon MMA проводит зрелищные турниры, пользующиеся большой популярностью в восточной части Европы и не только. События Oktagon MMA с хорошим ростером бойцов из России и стран СНГ дополнят такие эксклюзивы Okko, как турниры PFL, RWS, Open FC и другие».