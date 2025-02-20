Логан Пол заявил, что правительство Египта запретило ему посещать страну

29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол сообщил, что правительство Египта запретило ему посещать страну.

«Mr. Beast (известнейший блогер. — Прим. «Чемпионата») загрузил новое видео, на котором он исследует пирамиды, а я люблю пирамиды. И я такой: «Джимми, а можно мне поехать?» Джимми ответил: «Конечно». Но через неделю он позвонил мне и сообщил: египетское правительство сказало ему, что я не могу поехать, иначе мы не сможем приехать оба. Я спросил у него: «Подожди, я знаю, что разозлил людей, но египетское правительство? Я даже никогда не был в Египте. Почему я не могу приехать посмотреть пирамиды, Джимми?» Он сказал: «Я не знаю, их правительство сказало конкретно, что ты — единственный человек, который не может отправиться в эту поездку», — сообщил Логан Пол в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Логан Пол вызвал на бой по боксу Лионеля Месси.