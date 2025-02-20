Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол оценил силу удара Артура Бетербиева перед их реваншем

Дмитрий Бивол оценил силу удара Артура Бетербиева перед их реваншем
Комментарии

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о силе ударов своего соотечественника Артура Бетербиева. Их второй поединок состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, победу одержал Бетербиев.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«У него тяжёлые удары, но не сильнее, чем кого-либо другого, например, Жана Паскаля или Джо Смита. Он не прилагает слишком много усилий, чтобы продемонстрировать свою мощь. Он просто наносит удары, и они тяжёлые», — сказал Бивол на YouTube-канале Ring Magazine.

Материалы по теме
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: что боксёры скажут напоследок друг другу? LIVE
Live
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: что боксёры скажут напоследок друг другу? LIVE

Бивол показал невероятную реакцию:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android