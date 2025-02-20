Дмитрий Бивол оценил силу удара Артура Бетербиева перед их реваншем

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о силе ударов своего соотечественника Артура Бетербиева. Их второй поединок состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, победу одержал Бетербиев.

«У него тяжёлые удары, но не сильнее, чем кого-либо другого, например, Жана Паскаля или Джо Смита. Он не прилагает слишком много усилий, чтобы продемонстрировать свою мощь. Он просто наносит удары, и они тяжёлые», — сказал Бивол на YouTube-канале Ring Magazine.

Бивол показал невероятную реакцию: