«Украл и пояс, и соперника». Белал Мухаммад потроллил Леона Эдвардса

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад пошутил над своим конкурентом, английским бойцом Леоном Эдвардсом.

«Ха, я украл у Леона не только его пояс, но и его оппонента», — написал Мухаммад в соцсетях.

Ранее стало известно, что Мухаммад проведёт защиту пояса в поединке с Джеком Деллой Маддаленой, который изначально должен был подраться с Эдвардсом, однако его подняли в поединок с Белалом, а Эдвардс будет драться с Шоном Брэди.

Изначально планировалось, что Мухаммад будет драться с Шавкатом Рахмоновым, однако казахстанский боец не смог принять поединок из-за травмы. Это и вызвало перестановки в карде.

Бой между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 11 мая.