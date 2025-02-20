Дюбуа испытывает недомогание перед боем с Паркером, организаторы ищут замену — The Ring

Чемпион мира по версии IBF в тяжёлом весе Дэниэль Дюбуа болен и в настоящий момент проходит обследование у врача. Об этом информирует The Ring. В субботу, 22 февраля, он должен провести бой с Джозефом Паркером (Новая Зеландия) на турнире в Саудовской Аравии.

По сведениям источника, в данное время ведётся поиск замены на случай, если Дюбуа не сможет принять участие в поединке.

В главном бою турнира, напомним, встретятся россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Реакция Макгрегора и Фьюри на поражение Джошуа в бою с Дюбуа: