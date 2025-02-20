Бен Аскрен в процентах оценил шансы того, что Джон Джонс проведёт хотя бы ещё один бой

Бывший чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен высказал мнение, что с высокой долей вероятности чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс может больше не появиться в октагоне. В настоящий момент Джонсу 37 лет.

«Полагаю, вероятность того, что Джон Джонс снова подерётся, меньше 50%. Шансы где-то 20-30%. Он уже не молод», — сказал Аскрен на YouTube-канале Даниэля Кормье.

В общей сложности Джонс за время карьеры к настоящему моменту одержал в смешанных единоборствах 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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