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Стало известно, кто может заменить Дюбуа в поединке с Паркером

Стало известно, кто может заменить Дюбуа в поединке с Паркером
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Лоуренс Околи, бывший спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри Дэвид Аделейе и и российский тяжеловес Мурад Алиев входят в число кандидатов, которые могут заменить Дэниела Дюбуа в поединке с Джозефом Паркером. Об этом сообщает The Ring.

Напомним, ранее стало известно, что Дюбуа болен и в настоящий момент проходит обследование у врача.

Бой Дюбуа и Паркера должен был пройти 22 февраля на турнире в Саудовской Аравии.

В главном бою турнира, напомним, встретятся россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

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