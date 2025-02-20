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Дэниэль Дюбуа снялся с боя с Джозефом Паркером. Названа причина — BoxingScene

Дэниэль Дюбуа снялся с боя с Джозефом Паркером. Названа причина — BoxingScene
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Чемпион мира по версии IBF в тяжёлом весе Дэниэль Дюбуа выбыл с поединка с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером. Об этом информирует BoxingScene. Спортсмены должны были сразиться 22 февраля на турнире в Саудовской Аравии.

По сведениям источника, Дюбуа снялся с боя из-за вирусной инфекции. В настоящий момент организаторы ищут замену.

В общей сложности Дэниэль за время профессиональной карьеры к настоящему моменту принял участие в 24 поединках, в которых одержал 22 победы и потерпел два поражения. В активе Паркера 35 побед и три поражения.

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