Бивол — о реванше с Бетербиевым: хочу кое-что изменить

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их второй бой пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

«Спасибо Бетербиеву, что дал мне рематч. Я намерен выйти на ринг и стать победителем. Все спортсмены всегда хотят побеждать, мы азартны. Я не был победителем в прошлый раз, но хочу пойти и кое-что изменить», — сказал Бивол на пресс-конференции.

В первом поединке победу судейским решением одержал Бетербиев.

Бивол показал невероятную реакцию: