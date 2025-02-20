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Бивол — о реванше с Бетербиевым: хочу кое-что изменить

Бивол — о реванше с Бетербиевым: хочу кое-что изменить
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Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их второй бой пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Спасибо Бетербиеву, что дал мне рематч. Я намерен выйти на ринг и стать победителем. Все спортсмены всегда хотят побеждать, мы азартны. Я не был победителем в прошлый раз, но хочу пойти и кое-что изменить», — сказал Бивол на пресс-конференции.

В первом поединке победу судейским решением одержал Бетербиев.

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Бивол показал невероятную реакцию:

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