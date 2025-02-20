Бивол: второй бой с Бетербиевым будет не менее интересным, чем первый

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Если вам понравился первый бой, то второй тоже будет не менее интересным. Включайте ТВ и смотрите наш бой», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Реванш между Биволом и Бетербиевым пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.