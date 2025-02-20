Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол: второй бой с Бетербиевым будет не менее интересным, чем первый

Бивол: второй бой с Бетербиевым будет не менее интересным, чем первый
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Если вам понравился первый бой, то второй тоже будет не менее интересным. Включайте ТВ и смотрите наш бой», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Реванш между Биволом и Бетербиевым пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Материалы по теме
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: весь огонь боксёры приберегли для ринга
Live
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: весь огонь боксёры приберегли для ринга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android