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Бетербиев выступил с обращением перед боем с Биволом

Бетербиев выступил с обращением перед боем с Биволом
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев посоветовал фанатам не пропускать его поединок с соотечественником Дмитрием Биволом. Спортсмены выйдут в ринг в субботу, 22 февраля.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Моё послание всему миру? Не пропускайте наш бой, это будет хороший поединок», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Предстоящий бой для Бетербиева и Бивола будет реваншем. Впервые спортсмены сразились в ночь с 12 на 13 октября прошлого года. Тот бой завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Бетербиев впервые победил, не отправив соперника в нокаут.

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