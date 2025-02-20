Бетербиев выступил с обращением перед боем с Биволом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев посоветовал фанатам не пропускать его поединок с соотечественником Дмитрием Биволом. Спортсмены выйдут в ринг в субботу, 22 февраля.

«Моё послание всему миру? Не пропускайте наш бой, это будет хороший поединок», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Предстоящий бой для Бетербиева и Бивола будет реваншем. Впервые спортсмены сразились в ночь с 12 на 13 октября прошлого года. Тот бой завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Бетербиев впервые победил, не отправив соперника в нокаут.

Артур Бетербиев провёл тренировку с дроном: