Бетербиев: после первого боя с Биволом исправили некоторые вещи с командой

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Чему я научился в первом бою? Давай поговорим об этом после боя. Сейчас? Мы смотрели бой с командой, кое-что корректировали, некоторые вещи исправили», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Реванш между Биволом и Бетербиевым пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.