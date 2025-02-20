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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную битву взглядов перед реваншем

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную битву взглядов перед реваншем
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев и его соперник по предстоящему поединку, экс-чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол, провели финальный стердаун. Их реванш состоится в субботу, 22 февраля, в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, первый поединок между Биволом и Бетербиевым проходил в ночь с 12 на 13 октября мск прошлого года. Тот бой завершился победой Артура та большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Бивола то поражение стало первым в профессиональной карьере. Бетербиев впервые победил, не отправив соперника в нокаут.

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