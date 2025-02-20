Мартин Баколе заменит Дэниэля Дюбуа в поединке с Джозефом Паркером

Претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 KO) заменит чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе Дэниэля Дюбуа в поединке с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Напомним, Дэниэль Дюбуа снялся с боя из-за вирусной инфекции.

Бой Дюбуа и Околи пройдёт 22 февраля на турнире в Саудовской Аравии.

В главном бою турнира, напомним, встретятся россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.