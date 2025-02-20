Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мартин Баколе заменит Дэниэля Дюбуа в поединке с Джозефом Паркером

Мартин Баколе заменит Дэниэля Дюбуа в поединке с Джозефом Паркером
Комментарии

Претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 KO) заменит чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе Дэниэля Дюбуа в поединке с представителем Новой Зеландии Джозефом Паркером. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Напомним, Дэниэль Дюбуа снялся с боя из-за вирусной инфекции.

Бой Дюбуа и Околи пройдёт 22 февраля на турнире в Саудовской Аравии.

В главном бою турнира, напомним, встретятся россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Материалы по теме
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: весь огонь боксёры приберегли для ринга
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: весь огонь боксёры приберегли для ринга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android