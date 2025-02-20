Экс-чемпионы UFC Александр Волкановски и Алджамейн Стерлинг провели спарринг

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски и экс-чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг провели спарринг.

«Два парня, которые всегда стремятся выйти на новый уровень», — подписал фото Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Волкановски за время профессиональной карьеры к настоящему моменту принял участие в 30 поединках, в которых одержал 26 побед и потерпел четыре поражения. В активе Стерлинга 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он добыл 24 победы и потерпел пять поражений.

Ранее стало известно, что Волкановски в следующем поединке сразится с Диего Лопесом. Бой состоится в апреле на турнире UFC 314.

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