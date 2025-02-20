Артур Бетербиев назвал идеального боксёра

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев составил портрет идеального боксёра. Артуру приводили различные элементы, играющие большую роль в боксе, а он называл спортсменов, которые в этих компонентах были особенно хороши.

«Джеб? Мохаммед Али. Работа в защите? Мохаммед Али. Подбородок? Мохаммед Али. Работа ногами? Конечно, Мохаммед Али. Боксёрское IQ? Тоже Мохаммед Али. Индивидуальность? Определённо Мохаммед Али», — сказал Бетербиев в интервью для Daily Mail.

В субботу, 22 февраля, Бетербиев проведёт поединок с соотечественником Дмитрием Биволом. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Артур Бетербиев провёл тренировку с дроном: