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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: когда начало, где смотреть прямую трансляцию

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: когда начало, где смотреть прямую трансляцию
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Уже сегодня, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт поединок-реванш между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым, являющимся абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, и претендентом на титул Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бой между Биволом и Бетербиевым можно будет посмотреть на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Ориентировочное начало противостояния россиян запланировано на 23:00 по московскому времени.

В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, победу одержал Бетербиев. Для Дмитрия то поражение стало первым в профессиональной карьере.

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