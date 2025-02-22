Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: когда начало, где смотреть прямую трансляцию

Уже сегодня, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт поединок-реванш между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым, являющимся абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, и претендентом на титул Дмитрием Биволом.

Бой между Биволом и Бетербиевым можно будет посмотреть на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Ориентировочное начало противостояния россиян запланировано на 23:00 по московскому времени.

В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, победу одержал Бетербиев. Для Дмитрия то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Самые значимые победы Бетербиева и Бивола: