Бен Аскрен сделал категоричное заявление на тему возможного боя Нганну — Джонс

Бывший чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен прокомментировал недавние слова франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну. Ранее тот заявил, что президент UFC Дана Уайт является препятствием для организации его поединка с американцем Джоном Джонсом.

«Этому бою не бывать. Я не питаю никаких иллюзий на этот счёт. Не думаю, что Дана Уайт собирается участвовать в организации какого-то совместного турнира между промоушенами или что-то в этом роде. Так что идея поединка между Фрэнсисом и Джоном — несбыточная мечта», — сказал Аскрен на YouTube-канале Даниэля Кормье.

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Павлович встретился с Нганну перед турниром UFC: