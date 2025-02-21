Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бен Аскрен сделал категоричное заявление на тему возможного боя Нганну — Джонс

Бен Аскрен сделал категоричное заявление на тему возможного боя Нганну — Джонс
Комментарии

Бывший чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен прокомментировал недавние слова франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну. Ранее тот заявил, что президент UFC Дана Уайт является препятствием для организации его поединка с американцем Джоном Джонсом.

«Этому бою не бывать. Я не питаю никаких иллюзий на этот счёт. Не думаю, что Дана Уайт собирается участвовать в организации какого-то совместного турнира между промоушенами или что-то в этом роде. Так что идея поединка между Фрэнсисом и Джоном — несбыточная мечта», — сказал Аскрен на YouTube-канале Даниэля Кормье.

Материалы по теме
Бен Аскрен в процентах оценил шансы того, что Джон Джонс проведёт хотя бы ещё один бой

Павлович встретился с Нганну перед турниром UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android