Сехудо: бой с Мухаммадом — вот чего заслуживает Махачев

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом и чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Белал находится не в том положении, чтобы сражаться за второй пояс. Мне он нравится, он очень опасен. Его стиль боя похож на то, что показывает Мераб Двалишвили. Думаю, поединок, который должен произойти, — бой Ислама Махачева и Белала. Это то противостояние, которое людям действительно нужно показать, потому что этого боя заслуживает Ислам», — приводит слова Генри Сехудо BJPenn.

Мухаммад ранее заявлял, что никогда не будет драться с Махачевым.

Ранее стало известно, что Мухаммад проведёт защиту пояса в поединке с Джеком Деллой Маддаленой. Бой между этими спортсменами станет главным событием турнира UFC 315, который состоится 11 мая.