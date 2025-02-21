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Тренер Махачева рассказал о реакции Ислама на потенциальный бой с Топурией

Тренер Махачева рассказал о реакции Ислама на потенциальный бой с Топурией
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал возможный поединок между россиянином и испано-грузинским чемпионом в полулёгком весе (до 66 кг) Илией Топурией.

«Исламу нужно всего два месяца, чтобы подготовиться к любому сопернику. Ему не важно, с кем ему драться… Он не скажет «нет» [Топурии]. Если это тот, кого предложат, если это тот, кто стоит на повестке дня для Ислама, то Ислам проведёт бой. Он такой, какой есть, он — настоящий воин… Мы чемпионы, мы №1 не просто так. Мы не должны отказываться от любого соперника, который встаёт у нас на пути», — приводит слова Мендеса портал
Championship Rounds в соцсетях со ссылкой на видео в Submission Radio.

Ранее сообщалось, что Илия Топурия освободил титул полулёгкого веса и перешёл в лёгкий дивизион, где выступает Ислам Махачев.

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