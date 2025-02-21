Конор Макгрегор показал фото с чемпионским поясом BKFC

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен предстал с поясом кулачного промоушена Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Макгрегор является совладельцем этой лиги.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Звёздный ирландец в следующем поединке сразится с представителем США Майклом Чендлером.

Недавно ирландец признавался, что хотел бы провести поединок на голых кулаках в рамках BKFC. Также Конор перечислил соперников, с которыми хотел бы сразиться.