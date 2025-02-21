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Жан Силва рассказал об условии для боя с Мовсаром Евлоевым

Жан Силва рассказал об условии для боя с Мовсаром Евлоевым
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Бразильский боец смешанных единоборств Жан Силва высказался о возможности проведения боя с российским бойцом Мовсаром Евлоевым.

«Последние семь месяцев, пока я был в простое, помогли мне понять этот бизнес. Я понял, что каждый бой является инвестицией. Принесёт ли бой прибыль? Именно на этот вопрос нужно отвечать, прежде чем соглашаться на поединок. Если в UFC решат, что это подходящая инвестиция, а мы с командой придём к такому же выводу, то мы подерёмся. Если нет, то выберем другого. Дело не только в финансах, но и в репутации», — приводит слова Силвы MMAFighting.

На турнире UFC 310 в конце 2024 года Евлоев одолел единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга. Победа стала для него девятой в организации.

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