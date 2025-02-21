Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джозеф Паркер сделал заявление после снятия Дэниэля Дюбуа с их боя

Джозеф Паркер сделал заявление после снятия Дэниэля Дюбуа с их боя
Комментарии

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер отреагировал на снятие британца Дэниэля Дюбуа с их поединка. Они должны были сразиться 22 февраля в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе снялся с боя из-за вирусной инфекции.

«В жизни всякое случается. Не только в боксе – в жизни в целом. Нужно приспосабливаться и идти вперёд, несмотря ни на какие обстоятельства. Я хочу двигаться вперёд, и надеюсь, Даниэль скоро поправится», — сказал Паркер на канале Boxing News в YouTube.

В активе Паркера на профессиональном уровне 35 побед и три поражения. Ранее сообщалось, что его новым соперником станет претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе.

Материалы по теме
Взвешивание Бетербиев – Бивол 2: кто окажется тяжелее перед боем? LIVE
Live
Взвешивание Бетербиев – Бивол 2: кто окажется тяжелее перед боем? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android