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Джозеф Паркер высказался о новом сопернике после снятия Дюбуа

Джозеф Паркер высказался о новом сопернике после снятия Дюбуа
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Новозеландский боксёр Джозеф Паркер поделился мнением о конголезце Мартине Баколе, с которым он проведёт поединок завтра, 22 февраля. Изначально Паркер должен был разделить ринг с чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа, однако тот снялся с боя из-за вирусной инфекции. Британец выбыл вчера, 20 февраля.

«Он настоящий зверь. С нетерпением жду возможности сразиться с Мартином. Его избегали, так что давайте сделаем это», — сказал Паркер на канале Boxing News в YouTube.

В активе Паркера на профессиональном уровне 35 побед и три поражения. На счету Баколе 21 победа и одно поражение.

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