«Ты не получишь пояс, прости, приятель». Волкановски ответил Лопесу

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски ответил своему будущему сопернику, бразильцу Диего Лопесу, заявившему, что он не упустит свой титульный шанс.

«Рад, что у тебя есть возможность побороться за титул, но я никуда не ушёл. Ты не получишь пояс. Прости, приятель», — написал в своих соцсетях Волкановски.

Бойцы проведут поединок на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США). На кону будет стоять вакантный титул UFC в полулёгком весе.

Алекс Волкановски свой предыдущий бой провёл 17 февраля 2024 года, проиграв нокаутом грузинскому бойцу Илии Топурии, в этом поединке австралиец утратил чемпионский пояс. Диего Лопес в последний раз выходил в октагон против американца Брайана Ортеги 14 сентября 2024 года и одержал победу единогласным решением судей.