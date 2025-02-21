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Майкл Чендлер отреагировал на анонс боя с Пэдди Пимблеттом на UFC 314

Майкл Чендлер отреагировал на анонс боя с Пэдди Пимблеттом на UFC 314
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке с представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Спортсмены сразятся на турнире UFC 314, который состоится в ночь с 12 на 13 апреля мск.

«Мне действительно нравится этот поединок. Уважаю Пэдди. Это опытный боец, которого ждёт блестящее будущее. Но 12 апреля он столкнётся с пилой по имени Майкл Чендлер. Как всегда, я буду самым интересным парнем, который выйдет в октагон в этот вечер. Я заставлю всех подняться на ноги. Я заставлю всех сидеть на краешке стула. В типичной для себя манере я отправлюсь на бой с одной лишь целью – лишить противника сознания», — сказал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

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