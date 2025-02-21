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Бой Кори Сэндхагена и Дейвисона Фигейреду возглавит турнир UFC в США – источник

Бой Кори Сэндхагена и Дейвисона Фигейреду возглавит турнир UFC в США – источник
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Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген проведёт поединок с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Об этом рассказал журналист Леонардо Гимарайнш. Чуть позже издание MMA Junkie со ссылкой на свой источник также сообщило, что UFC планирует поединок Сэндхагена и Фигейреду.

Поединок должен состояться на турнире UFC Fight Night и возглавить его. Спортивное мероприятие запланировано на 3 мая в США.

В общей сложности на счету Сэндхагена в смешанных единоборствах на данный момент 22 поединка, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений. На счету Фигейреду 24 победы, четыре поражения и одна ничья.

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