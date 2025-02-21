Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Церемония взвешивания турнира с главным боем Бивол – Бетербиев 2 начнётся в 21:00 мск

Церемония взвешивания турнира с главным боем Бивол – Бетербиев 2 начнётся в 21:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Уже завтра, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого реванш проведут россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Сегодня, 21 февраля, состоится официальная церемония взвешивания участников турнира. Она запланирована на 21:00 по московскому времени.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Напомним, первый поединок между Биволом и Бетербиевым проходил в ночь с 12 на 13 октября мск прошлого года. Тот бой завершился победой Артура та большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Бивола то поражение стало первым в профессиональной карьере. Бетербиев впервые победил, не отправив соперника в нокаут.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания участников турнира.

Материалы по теме
Взвешивание Бетербиев – Бивол 2: кто окажется тяжелее перед боем? LIVE
Live
Взвешивание Бетербиев – Бивол 2: кто окажется тяжелее перед боем? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android