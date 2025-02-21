Церемония взвешивания турнира с главным боем Бивол – Бетербиев 2 начнётся в 21:00 мск

Уже завтра, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, в главном поединке которого реванш проведут россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Сегодня, 21 февраля, состоится официальная церемония взвешивания участников турнира. Она запланирована на 21:00 по московскому времени.

Напомним, первый поединок между Биволом и Бетербиевым проходил в ночь с 12 на 13 октября мск прошлого года. Тот бой завершился победой Артура та большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Бивола то поражение стало первым в профессиональной карьере. Бетербиев впервые победил, не отправив соперника в нокаут.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания участников турнира.