Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев: противостояние Бивола и Бетербиева — большая интрига

Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев поделился ожиданиями от реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, непобеждённым Артуром Бетербиевым и бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. Бой между спортсменами состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Как и прежде, для меня это противостояние – большая интрига. Даже их встреча в ринге не склонила чашу весов ни в одну сторону. Ну, может, совсем малость общие расклады указывают на Бетербиева. Тем не менее снова ожидаю близкого поединка, по итогам которого люди опять долго будут обсуждать, справедлив ли был вердикт судей. Кстати, Артуру отдаю должное. До того боя меня смущал его возраст, казалось, это сыграет какую-то роль. Но он доказал, что с годами становится только лучше», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.