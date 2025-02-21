Бивол высказался о возможном обмене ударами с Бетербиевым в реванше

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их второй бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В пером поединке победу одержал Бетербиев.

«Обмен ударами — это всегда риск. И, конечно, это рискованно с таким бойцом, как Бетербиев. Но иногда это нужно делать. Если вам понравился наш бой, то уверен, что второй бой будет не менее интересным», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Самые значимые победы Бетербиева и Бивола: