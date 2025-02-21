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Бивол высказался о возможном обмене ударами с Бетербиевым в реванше

Бивол высказался о возможном обмене ударами с Бетербиевым в реванше
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Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их второй бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В пером поединке победу одержал Бетербиев.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Обмен ударами — это всегда риск. И, конечно, это рискованно с таким бойцом, как Бетербиев. Но иногда это нужно делать. Если вам понравился наш бой, то уверен, что второй бой будет не менее интересным», — сказал Бивол на пресс-конференции.

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