Топурия: Махачев — великий чемпион, но я верю, что могу победить его

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия высказался о возможном предстоящем поединке с россиянином, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Я действительно верю, что могу победить Махачева. Я правда так думаю. Он великий чемпион. Нельзя просто так стать чемпионом мира. Нужно быть хорошим во всём. И он действительно зверь. Мне не нравится драться с парнями, в победе над которыми я уверен. Мне нравится драться с теми, кого фанаты видят реальными конкурентами. Мне нравится создавать такие ожидания. С Исламом будет именно такая история», — сказал Топурия в эфире Full Send Podcast.