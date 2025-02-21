Бивол ответил, хотел бы он обладать каким-либо качеством Бетербиева

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол признался, что не хотел бы обладать ни одним из качеств своего соперника по предстоящему поединку Артура Бетербиева. Спортсмены сразятся в реванше завтра, 22 февраля.

«Какими качествами своего соперника хотел бы обладать? Никакими. Мне моих качеств достаточно. И я благодарен богу за те качества, которые у меня есть», — сказал Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».

Напомним, в первый раз спортсмены сразились в ночь с 12 на 13 октября прошлого года. Тот бой завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Бетербиев впервые победил, не отправив соперника в нокаут.

Самые значимые победы Бетербиева и Бивола: