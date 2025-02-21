Бивол высказался об изменении в подготовке к реваншу с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос по поводу подготовки к реваншу с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмены сразятся завтра, 22 февраля, в Саудовской Аравии. В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, сильнее был Бетербиев.

«Сильно ли отличалась подготовка к реваншу от подготовки к первому бою? Не сильно, но были внесены определённые изменения. Спарринг-партнёры немного другие. Были определённые отработки с учётом накопленного опыта за первый бой», — сказал Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».

Бивол показал невероятную реакцию: